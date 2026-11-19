Уровень безработицы в Австралии в октябре вырос с 4,7% до 4,9%, достигнув максимального показателя за пять лет. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на данные Австралийского бюро статистики. С начала года показатель поднялся с 4% и приблизился к уровням, зафиксированным до пандемии COVID-19.

Сокращение занятости

Число занятых в Австралии за месяц сократилось на 43 500 человек, хотя ожидались рост занятости и неизменный уровень безработицы. Полная занятость в октябре сократилась на 2 900 человек, а неполная — на 40 600.

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Опасения по поводу экономики

Эти данные могут усилить опасения относительно состояния австралийской экономики после пяти повышений процентных ставок в течение года. Трое членов правления Резервного банка Австралии, проголосовавших против повышения ставки в день Melbourne Cup, предупреждали о риске существенно более резкого спада экономики. Они связывали этот риск со значительным ростом стоимости заимствований для домохозяйств.

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