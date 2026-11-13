Трибунал по вопросам занятости Южной Австралии признал строительную компанию Smart Built Pty Ltd виновной и оштрафовал ее на 150 тысяч долларов после падения 30-тонной секции бетонной стены на соседний дом в Уэйвилле, пригороде Аделаиды. В результате инцидента пострадали мать и ее младенец, сообщает ABC News.

Стена упала во время непогоды

Инцидент произошел 28 ноября 2023 года во время сильной непогоды. Бетонная конструкция упала на задние 60 сантиметров соседнего дома и большую часть его зоны отдыха во дворе.

Женщине наложили швы на колено, а ребенок получил поверхностные порезы. Суд отметил, что при таких обстоятельствах смертельные травмы были вполне возможны. Другие части недостаточно закрепленной стены нависали над оставшейся частью дома семьи.

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Опоры убрали преждевременно

Smart Built Pty Ltd была главным подрядчиком при строительстве трехэтажного жилого комплекса с 10-метровыми сборными бетонными панелями. Панели временно поддерживались опорами, однако примерно за две недели до обрушения компания попросила убрать их, чтобы облегчить доступ к частям строительной площадки.

В судебном решении указано, что перед демонтажем временных опор инженер не осматривал панели или их постоянные конструктивные опоры. Согласно проектной документации, опоры должны были оставаться до установки системы раскосов. Суд назвал непосредственной причиной разрушения преждевременное снятие опор до установки надлежащей системы бокового крепления.

Стоимость конструктивных повреждений дома суд оценил в 85 413,82 доллара, еще 19 211 долларов составили убытки из-за повреждения имущества в доме. Компания выплатила соседям 10 тысяч долларов компенсации за неудобства от последующих строительных работ и помогала организовать ремонт через страховщика семьи.

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