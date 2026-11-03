В Южном нагорье австралийского штата Новый Южный Уэльс благотворительная организация Lydia’s Legacy не может запустить пилотный проект передвижных мини-домов для бездомных из-за местных и штатных градостроительных ограничений. Пенсионерка Линда Портер стала первой владелицей земли, согласившейся разместить такой дом на части своего сельского участка в Мосс-Вейле, сообщает ABC News Australia.

Председатель Lydia’s Legacy Пол Райли заявил, что совет шира Винджекарриби не имеет отдельной политики в отношении мини-домов на колесах, поскольку они построены по другим стандартам. По его словам, правила штата разрешают такие сооружения, однако не позволяют полностью заселять их людьми, которые не входят в основное домохозяйство или не пострадали от стихийного бедствия.

Изменения правил рассматриваются

В прошлом году Райли поднимал этот вопрос на парламентском расследовании штата по вопросам жилья в сельской местности и вторичных жилых помещений. Правительство Нового Южного Уэльса поддержало три из шести рекомендаций расследования, в том числе упрощение согласований для дополнительного жилья в сельской местности и исключения, которые позволили бы использовать отдельные передвижные дома для размещения бездомных.

В Департаменте планирования, жилья и инфраструктуры штата заявили, что работают над политикой в соответствии с ответом правительства на доклад. В ведомстве также признали, что вторичные жилые помещения и дома на две семьи могут обеспечить более гибкие варианты проживания для людей, испытывающих жилищные трудности или бездомность. Совет Винджекарриби посоветовал организации следить за изменениями на уровне штата. По словам Райли, для участка Портер может понадобиться процедура подачи заявки на застройку.

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Очереди на социальное жилье

По данным благотворительной организации St Vincent de Paul, в прошлом финансовом году в Южном нагорье каждый вечер насчитывалось около 72 бездомных. Сотрудница местной службы помощи бездомным Рене Петтифер сообщила, что люди живут в автомобилях, в кустарнике или временно ночуют у знакомых.

Руководительница Argyle Housing Кэролин Догерти заявила, что очередь на приоритетное социальное жилье составляет примерно пять лет, а средний срок ожидания превышает 10 лет. Согласно предложенной модели, Argyle Housing будет отбирать жильцов из очереди, а служба St Vincent de Paul — управлять домами.

Lydia’s Legacy планирует заказывать у местного предприятия дома длиной восемь метров и шириной 2,5 метра, на строительство которых требуется около восьми недель. Стоимость одного такого жилья — до 150 тыс. австралийских долларов — должны покрывать пожертвования и филантропическое финансирование. Владельцы участков будут оплачивать водоснабжение, электричество, канализацию, местные сборы и страхование — до 8 тыс. австралийских долларов в год — и смогут получить дом в собственность через 10 лет.

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