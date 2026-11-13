В Австралии 51-летний Конрад Ларднер был приговорён к восьми годам и трём месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство своего двоюродного брата Дэвида Вейла в Кемпси, штат Новый Южный Уэльс. Он получит право на условно-досрочное освобождение в 2031 году, сообщает ABC News.

Ссора из-за наркотиков

Суд заслушал, что 1 марта 2023 года Вейл пришёл к дому в Кемпси, чтобы потребовать возврата денег за наркотики, которые он считал низкокачественными. Во время конфликта Ларднер дважды ударил родственника ножом.

Судья Стивен Кэмпбелл установил, что инициатором драки был Вейл и что он намеревался драться, если не получит компенсацию. В то же время судья признал реакцию Ларднера на угрозу необоснованной, поскольку тот мог отбросить нож или убрать его подальше от Вейла.

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Приговор и обстоятельства дела

Во время судебного разбирательства Ларднер заявил, что поднял нож после того, как тот выпал из кармана Вейла на подъездную дорожку. Судья пришёл к выводу, что по стандарту баланса вероятностей нож оказался у Ларднера именно таким образом, что делает более вероятным то, что нападение было спонтанной реакцией. В то же время суд установил, что Ларднер намеревался причинить Вейлу тяжкие телесные повреждения.

В августе 2026 года судья Верховного суда в Порт-Маккуори, рассматривавший дело без присяжных, признал Ларднера невиновным в убийстве, но виновным в непредумышленном убийстве. При назначении наказания были учтены его тяжёлое детство, пережитое в детстве сексуальное насилие, диагноз антисоциального расстройства личности, болезнь сердца и диабет второго типа.

Ранее Ларднер признал вину в непредумышленном убийстве в местном суде, хотя обвинение не приняло это признание. Оно стало основанием для сокращения срока наказания на 25%. Партнёрша погибшего Джессика Говард назвала приговор «позорным».

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