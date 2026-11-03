В австралийском городе Торки 37-летнему мужчине предъявили обвинения в правонарушениях, связанных с нападением, после предполагаемого избиения 60-летнего волонтера партии One Nation. Пострадавшего доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни, сообщает ABC News Australia.

Задержания и обвинения

По словам представителя полиции штата Виктория, инцидент произошел около 19:45 в воскресенье на улице Скорпио-стрит в Торки. В связи с предполагаемым нападением полиция задержала 37-летнего мужчину и 14-летнего мальчика.

По данным полиции, 60-летнего волонтера предположительно ударили бейсбольной битой. 37-летнему мужчине предъявили обвинения в правонарушениях, связанных с нападением, и оставили под стражей до судебного заседания, назначенного на 10 ноября. 14-летнему мальчику вынесли предупреждение.

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Реакция партии

Лидер One Nation в штате Виктория Уоррен Пикеринг заявил, что инцидент, вероятно, начался после вмешательства в размещенные на территории пострадавшего знаки партии. Он осудил политическое насилие и запугивание и выразил поддержку волонтеру и его семье.

В тот же день паб Meaghers Hotel в Ист-Балларате и припаркованные возле него автомобили разрисовали анти-One Nation лозунгами. Владелец заведения назвал это бессмысленной глупостью.

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