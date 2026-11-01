В Австралии рейнджеры из числа коренных народов, традиционные владельцы земель и ученые совместно работают над сохранением большого пустынного сцинка — эндемичной для страны ящерицы, находящейся под угрозой исчезновения. По оценке Indigenous Desert Alliance, в дикой природе осталось от 5 до 7 тысяч этих животных, сообщает ABC News.

Популяции сохранились в 20 местах

Эколог Лара Пайманс, участвующая в национальном плане восстановления вида, отметила, что популяции сцинка существенно сократились и сейчас известны лишь примерно в 20 местах в пустынных районах. Во время обследований 2026 года исследователи заметили снижение, однако пока не установили, связано ли оно с реальным сокращением популяции или с обильными дождями, которые затруднили поиск нор.

Большой пустынный сцинк рождает живых детенышей и до двух лет живет семейными группами в общей системе нор. В одной норе могут обитать несколько поколений животных — дедушки и бабушки, родители и потомство. Для вида также характерно общее место для испражнений.

Мониторинг и защита среды обитания

До 20 групп рейнджеров из Северной территории, Южной и Западной Австралии проводят ежегодные национальные учеты сцинков с 2023 года. Их работа охватывает ареал площадью около 770 тысяч квадратных километров.

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Среди участников программы — рейнджеры Tjakura из отдаленной общины Мутитьюлу возле Улуру. Они помогают управлять коренной природоохранной территорией Катити-Петтерманн, где норы ящериц обнаружили на границе с национальным парком Улуру — Ката-Тьюта. Для различных групп коренных народов этот вид также известен под названиями Mulyamiji, Warrarna и Nampu.

Региональный координатор Гарт Форрестер сообщил, что сцинк имеет культурное значение для аборигенных общин и связан с историями создания мира. Ранее животных использовали в пищу, но охоту прекратили, когда заметили сокращение их численности.

Основными угрозами для вида называют пожары и хищников. Рейнджеры следят за известными местами обитания, ищут следы и помет, используют фотоловушки, управляют огнем и удаляют хищников. Следующее обследование популяции запланировано на следующий год.

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