Парламент Северной территории Австралии принял закон о безопасном воздухе, который позволяет создать систему мониторинга и публичной отчетности о токсичных загрязнителях воздуха от газовой промышленности в гавани Дарвина. Об этом сообщает ABC News.

Министр земельных ресурсов, планирования и окружающей среды Северной территории Джошуа Бергойн заявил, что существующие станции контроля качества воздуха вокруг гавани не измеряют летучие органические соединения, в частности бензол, который может вызывать рак. В настоящее время такие измерения в Дарвине проводят только газовые компании в соответствии с условиями лицензий.

Шесть новых станций

Новая схема предусматривает установку шести станций вокруг гавани Дарвина для измерения летучих органических соединений. По словам Бергойна, систему планируют запустить к середине следующего года, а результаты мониторинга будут доступны общественности.

Министр заявил, что схема должна финансироваться промышленностью, а не жителями Северной территории. В то же время в тексте акта указано, что определенных лиц или категории лиц могут обязать делать взносы для покрытия всех или части расходов. Надзор за схемой будут осуществлять департамент окружающей среды и Управление по охране окружающей среды Северной территории.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика деталей

Независимая депутат Джастин Дэвис раскритиковала акт из-за отсутствия определения понятия безопасного воздуха, перечня веществ для измерения, информации о расположении станций и последствий для компаний-нарушителей. Она заявила, что детали планируют определить подзаконными актами, которые могут изменяться по решению министра.

Дэвис также заявила, что консультации по схеме до сих пор проводились только с представителями отрасли. Теневой министр окружающей среды Мануэль Браун заявил, что власти могли предусмотреть в акте более сильные меры защиты, в частности лимиты на загрязнение.

Управление по охране окружающей среды Северной территории ведет судебное преследование компании Inpex из-за занижения отчетности о выбросах бензола на 13 000% и толуола на 11 000%, сообщает ABC News.

Читай нас в