В Австралии Верховный суд в Брисбене приговорил 35-летнего Джошуа Маркуса Поупа и 30-летнего Грегори Тремейна Прайора к пожизненному заключению за убийство 64-летнего Грегори Хардинга, владельца и смотрителя Craignish Country Club недалеко от Херви-Бей. Они смогут претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 20 лет, сообщает ABC News Australia.

Ограбление и выстрел

Суд заслушал, что Поуп и Прайор планировали украсть деньги из сейфа в доме Хардинга. 15 августа 2021 года Поуп выстрелил в него с близкого расстояния из дробовика, заряженного картечью.

Картечины попали Хардингу в ногу, сломали кость и разорвали артерию. Он умер от потери крови в своем доме. Тело мужчины в августе 2021 года обнаружил игрок в гольф; в помещении был включен телевизор, а на полу лежала сковорода.

Судья Майкл Копли отметил, что Поуп осознавал опасность своего дробовика, поскольку пытался найти другое огнестрельное оружие. Судья также пришел к выводу, что Прайор знал, что у его сообщника был дробовик.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь раненому не вызвали

По словам судьи, после выстрела мужчины больше заботились о сокрытии следов, чем о помощи раненому. Они могли вызвать скорую помощь, но не сделали этого. Поупа и Прайора арестовали на следующий день после нападения.

Суд также заслушал, что смерть Хардинга оставила большую пустоту для его семьи. Семья поблагодарила полицейских, детективов, криминалистов, работников служб поддержки и юристов, участвовавших в расследовании и привлечении виновных к ответственности.

Ранее в тот же день осужденные также протаранили автомобилем ювелирный магазин в Херви-Бей, использовав машину, угнанную на Саншайн-Кост. Они признали вину по другим обвинениям, в том числе в незаконном проникновении и незаконном использовании транспортного средства. За эти эпизоды суд назначил сроки от одного до четырех лет лишения свободы, которые будут отбываться одновременно с пожизненным наказанием.

Читай нас в