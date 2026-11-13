Двух подростков с Саншайн-Кост в Австралии, обвиняемых в убийстве 57-летнего футбольного тренера Здравко Билича, передали под суд присяжных в Верховном суде Брисбена. Такое решение в пятницу принял Детский суд Маручидора, сообщает ABC News.

Биличу нанесли смертельное ножевое ранение в его доме в Варане в июле 2025 года. На момент задержания одному обвиняемому было 15 лет, другому — 17. Сейчас им соответственно 16 и 18 лет. Подростки не заявляли позицию относительно вины и не подавали ходатайств об освобождении под залог. Их имена не разглашаются в соответствии с законодательством штата Квинсленд.

Вопросы о поддержке во время допроса

Адвокат 18-летнего обвиняемого Саймон Льюис допросил четырех свидетелей, среди которых были трое полицейских и мировой судья. Защита подняла вопрос о том, почему его клиенту, являющемуся представителем коренного населения, не предоставили возможность поговорить с выбранным им человеком для поддержки вечером после задержания.

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Полицейский, участвовавший в задержании и допросе, сказал суду, что знал о недоступности родителей подростка, поскольку они находились под стражей, и считал присутствие мирового судьи надлежащей формой поддержки. При этом он признал, что не знал порядка привлечения лиц для поддержки несовершеннолетнего представителя коренного населения и о соответствующем перечне в полицейском участке Тувумбы.

Допрос второго обвиняемого

Адвокат второго подростка Адриан Брейтуэйт допросил трех свидетелей. Суд заслушал, что обвиняемый просил разрешить телефонный звонок, однако полиция отложила его до утра после завершения интервью, поскольку человек, которому он хотел позвонить, был несовершеннолетним.

Во время допроса с ним присутствовал человек для поддержки, который мог поговорить с ним наедине во время перерывов. Он подтвердил, что в последний перерыв подросток сказал, будто намерен сообщить полиции то, что она хочет услышать, чтобы получить возможность позвонить девушке. Дату начала судебного разбирательства определит Офис государственного обвинения.

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