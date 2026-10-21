В австралийском городе Гундиуинди семья 64-летнего Шейна Дейнса заявила, что повторное сокращение финансирования его ухода по программе National Disability Insurance Scheme (NDIS) создало риски для мужчины, нуждающегося в круглосуточной помощи. Как сообщает ABC News, финансирование Дейнса сократили в октябре 2025 года, а затем еще раз в апреле 2026 года, когда семья пыталась вернуть прежний уровень поддержки.

Час без присмотра

У Дейнса приобретенная травма головного мозга и травма спинного мозга после автомобильной аварии 44 года назад и падения в 2022 году. Из-за нехватки средств его родители, которым обоим по 90 лет, должны были помогать ему по два часа каждый вечер. Семья также решила оставлять мужчину одного с 6:00 до 7:00 — в то время, которое считала наименее опасным.

Поставщик услуг поддержки Мишель Даути рассказала, что 21 апреля пришла на работу раньше и обнаружила Дейнса, которого тошнило. По ее словам, без помощи он мог захлебнуться рвотными массами. После этого ее компания решила выставлять NDIS меньшие счета, чтобы обеспечить ему больше часов ухода, хотя это едва покрывало расходы на оказание услуг.

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Нагрузка на семью

Сестра Дейнса Трейси Салливан, которая вместе с матерью десятилетиями ухаживает за братом, пытается не допустить его перевода в учреждение по уходу за пожилыми людьми. В ее обязанности входят перемещение мужчины с помощью подъемника, уход за кишечником и мочевым пузырем, кормление, контроль приема лекарств и профилактика пролежней.

Независимая защитница прав людей с инвалидностью Элис Неллиган заявила, что подобные ситуации не единичны. Как отмечает ABC, с июля 2024 года по март 2026 года объем финансирования планов участников NDIS сократили более чем на 2,8 млрд австралийских долларов. В Национальном агентстве страхования инвалидности заявили, что безопасность и уход за участниками являются приоритетом, а решения о поддержке принимаются после рассмотрения всей доступной информации.

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