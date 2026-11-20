Физики Университета Квинсленда в Австралии провели эксперимент по передаче сообщения с помощью гравитации. Как сообщает The Guardian, ученые передали двоичным кодом слово «gravity» на расстояние около 70 сантиметров сквозь кирпичную стену.

Лифт как передатчик сигнала

Для эксперимента исследователи использовали медленный лифт 1950-х годов. Они перемещали его между двумя этажами и измеряли изменения гравитационного поля, вызванные этим движением. Чувствительный прибор — гравиметр — установили на полу мужской уборной рядом с лифтом.

Гравиметр обнаруживал положение противовеса лифта массой 1,8 тонны. Два положения противовеса соответствовали значениям 0 и 1 в двоичном коде, что позволило сформировать сообщение. Передача происходила со скоростью один бит в минуту, поэтому на одно слово потребовался почти час.

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Пока лишь доказательство возможности

Результаты работы опубликовали в журнале Science Advances. Авторы исследования отметили, что такой способ коммуникации сейчас слишком медленный для практического применения. В то же время гравитационный сигнал нельзя просто экранировать обычными материалами, в отличие от электромагнитных сигналов, используемых в современной беспроводной связи.

Соавтор работы Чарльз Воффинден объяснил, что преимущество такого подхода легко понять тем, кто терял сигнал мобильной связи в туннеле или сталкивался со слабым Wi-Fi сквозь сплошную стену. Другой соавтор, профессор Мэтью Дэвис, признал, что практическое применение технологии пока трудно представить: по его словам, аппарат NASA Voyager 1 может передавать данные на Землю быстрее.

В то же время Дэвис предположил, что с более чувствительными квантовыми гравитационными сенсорами такая связь теоретически могла бы работать на расстоянии до 500 метров и быть в 15 раз быстрее. Идея эксперимента возникла при разработке бесконтактных весов для грузовиков, которые должны определять массу транспортного средства по изменениям силы тяжести во время его движения.

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