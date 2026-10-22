В Австралии бывший пилот Jetstar Грег Линн, обвиняемый в убийстве Кэрол Клей, обратился в Верховный суд штата Виктория с ходатайством об освобождении под залог. Он заявил, что во время содержания под стражей подвергался нападениям и угрозам со стороны других заключённых, сообщает ABC News Australia.

Заявления об инцидентах в тюрьме

60-летний Линн рассказал суду, что в 2024 году, когда его содержали в Мельбурнской тюрьме оценки, другой заключённый бросил в него бутылку, наполненную фекалиями и другими биологическими жидкостями. По его словам, часть содержимого попала на него, после чего он долго смывал его под душем.

Линн также сообщил об инцидентах в июле в Мельбурнском центре временного содержания, где его содержат сейчас. По его словам, другой заключённый угрожал ему после того, как он отказался находиться с ним в одной камере ожидания. Во время другой стычки, как утверждает Линн, этот мужчина ткнул его пальцем в грудь и плюнул в него.

Линн заявил, что чувствует себя в опасности в блоке защиты Deakin B и не считает безопасными другие предложенные варианты размещения. Он также сказал, что в одном из блоков действовал режим, при котором заключённых запирали в камерах на 23 часа в сутки.

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Позиция тюремной службы и защиты

Менеджер Corrections Victoria Энтони Каландро сообщил суду, что сотрудники просмотрели видеозапись июльского инцидента, но не увидели на ней доказательств нападения на Линна. Жалобу передали полиции штата Виктория, а запись позднее удалили. По его словам, служба готова работать над переводом Линна в другую тюрьму, однако не может сделать этого, если он продолжит называть других заключённых полицейскими информаторами.

Линн находится под стражей с 2021 года. Он хочет жить со своим старшим сыном Джорди до судебного процесса, запланированного на середину 2027 года, по делу о предполагаемом убийстве Кэрол Клей в отдалённом лагере штата Виктория в 2020 году. Её спутник Расселл Хилл также умер в этом лагере.

Адвокат Дермот Данн KC заявил, что Линна оправдали по делу о смерти Хилла и что этот факт должен быть полностью учтён на предстоящем процессе. Защита ссылается на длительное пребывание Линна под стражей, условия изоляции и поддержку семьи. Для освобождения под залог защита должна доказать наличие исключительных обстоятельств и отсутствие неприемлемого риска для общества. По словам Данна, обвинение не будет утверждать, что Линн представляет такой риск.

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