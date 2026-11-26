В Австралии частные капитальные инвестиции в третьем квартале выросли на 12,2% в реальном выражении — до 59,5 млрд австралийских долларов. Это самый большой квартальный рост с 2011 года, когда в стране продолжался горнодобывающий бум, сообщает Channel NewsAsia.

Расходы на оборудование для дата-центров

По данным Австралийского бюро статистики, показатель существенно превысил рыночные ожидания: аналитики прогнозировали рост на 4,4%. Главным фактором стало увеличение на 87% расходов на оборудование для информационных медиа и телекоммуникаций.

Компании нарастили инвестиции в серверные стойки и оборудование для обработки данных, необходимое для дата-центров. Значительная часть такого оборудования импортируется, поэтому эти закупки одновременно сдерживают влияние инвестиций на экономический рост страны.

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Планы до июня 2027 года

Расходы на машины и оборудование в целом подскочили на 23,1%, тогда как инвестиции в здания и сооружения выросли на 1,7%. Опрос бизнеса, проведенный Австралийским бюро статистики, показал, что компании планируют потратить 223,7 млрд австралийских долларов в финансовом году, который завершится в июне 2027 года. Это на 11,8% больше предыдущей оценки.

Старший экономист Capital Economics в Азиатско-Тихоокеанском регионе Абхиджит Сурья отметил, что расходы на информационно-коммуникационные технологии в 2027 финансовом году могут почти удвоиться, тогда как капитальные расходы в других секторах экономики почти не растут. Он также считает, что эти данные могут повлиять на осторожный подход Резервного банка Австралии к снижению ставок.

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