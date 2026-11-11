Федеральный суд Австралии оштрафовал кадровую компанию Four Seasons Workforce и её единственную директорку Пик Йок Чей в общей сложности на $75 600. Суд установил, что компания не выполнила два предписания австралийского омбудсмена по вопросам труда о выплате причитающихся сумм двум работникам-мигрантам, которых направили собирать голубику на фермах в районе Коффс-Харбора, сообщает ABC News Australia.

На Four Seasons Workforce наложили штраф в размере $63 000, а на Пик Йок Чей — $12 600. Судья Роберт Кэмерон отметил, что работники находились в уязвимом положении, поскольку трудились по сдельной системе, имели временные визы и ограниченно владели английским языком.

Жалобы работников

Омбудсмен узнал о недоплате после двух жалоб от бэкпекеров — граждан Китая и Японии. Они работали в компании в разные периоды 2023 и 2024 годов. Им платили по сдельной системе в зависимости от общего веса собранной голубики.

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По словам медиадиректора омбудсмена Мэттью Реггатта, работодатель должен был гарантировать работникам как минимум минимальную почасовую ставку для сборщиков фруктов, предусмотренную соответствующим отраслевым соглашением в сфере садоводства. Предписания о выплате причитающихся сумм были выданы до начала судебного процесса, чтобы работодатель мог устранить нарушения.

Дальнейшие проверки

Регулятор продолжает расследование в садоводческом секторе Коффс-Кост и долины Намбукка. В июле 2026 года омбудсмен также подал иск против другого лица в регионе Коффс-Харбор.

В том деле двум японским сборщикам фруктов на ферме в Халфвей-Крик, к северу от Коффс-Харбора, предположительно недоплатили около $7 000 за семь недель работы. Дело всё ещё рассматривается судом.

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