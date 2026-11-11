В Австралии количество новых жилищных кредитов для инвесторов с июня по сентябрь сократилось на рекордные 31%, тогда как займы для людей, покупающих жилье для собственного проживания, снизились на 5%. Общее количество новых кредитов за этот период упало на 15%, а их совокупная стоимость — на 16%, сообщает ABC News со ссылкой на Австралийское бюро статистики.

Рекордное сокращение кредитования

Руководитель направления финансовой статистики бюро Миш Тан заявила, что инвесторов сдерживают не только высокие процентные ставки, но и изменения в налогообложении, а также ожидания дальнейшего снижения цен на жилье. Сокращение общего количества займов и займов для инвесторов стало рекордным согласно официальным данным.

По данным компании Cotality, с мартовского пика цены на жилье в стране снизились на 6,7% — это самое быстрое падение за последние 40 лет. Также уменьшился показатель успешных продаж на аукционах.

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Спор о налоговых изменениях

Экономисты связывают спад кредитования, в частности, с пятью повышениями ставок в этом году, после которых ставки достигли самого высокого уровня с 2008 года. Глава Резервного банка Австралии Мишель Баллок отметила, что спрос со стороны инвесторов снизился значительно сильнее, чем во время предыдущих циклов повышения ставок, и сказала, что свою роль сыграли налоговые изменения.

Оппозиция и представители отрасли связали эти показатели с обнародованными в майском бюджете планами ограничить налоговые льготы для инвесторов, в частности с изменениями в отношении negative gearing и налога на прирост капитала. Министр жилищного строительства Клэр О'Нил, напротив, заявила, что статистика свидетельствует о смещении рынка от инвесторов к тем, кто покупает жилье для проживания.

В то же время количество кредитов для покупателей первого жилья сократилось на 8%, тогда как для других покупателей — на 3,5%. Исполнительный директор Master Builders Australia Денита Вон заявила, что падение инвестиций в жилье может усилиться.

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