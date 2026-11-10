В Австралии, недалеко от аэропорта Лилидейл на востоке Мельбурна, легкомоторный самолет при посадке задел автомобиль. Женщину в возрасте около 60 лет и мужчину в возрасте около 70 лет доставили в больницу с травмами головы; их состояние стабильное, сообщает ABC News.

Обстоятельства инцидента

Экстренные службы вызвали примерно в 14:30 на MacIntyre Lane в Йеринге. Представитель Country Fire Authority заявил, что спасатели обнаружили самолет, который при заходе на посадку задел автомобиль.

Медики также осмотрели на месте происшествия еще двух человек. Им не требовалась неотложная помощь или госпитализация.

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Свидетель рассказал о повреждениях

Очевидец Стив сообщил радиостанции ABC 774, что самолет, вероятно, пересекал MacIntyre Lane во время посадки и ударился о крышу автомобиля. По его словам, у машины треснуло лобовое стекло и деформировалась крыша, а водитель находился в состоянии шока и у него была кровь на лице.

Стив также сказал, что самолет, по-видимому, развернулся и приземлился на взлетно-посадочной полосе. MacIntyre Lane перекрыли возле аэропорта, а транспорт направили в объезд. ABC отмечает, что, по его данным, самолет принадлежит летной школе Lilydale Flying School, к которой обратились за комментарием.

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