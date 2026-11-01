В Австралии служба Services Australia сообщила жительнице Канберры Хлое, что с начала месяца она должна платить алименты бывшему мужу. По словам женщины, она ушла из брака, спасаясь от домашнего и семейного насилия, а её бывший муж задолжал ей более 15 тысяч австралийских долларов алиментов. Хлоя также говорит, что оба ребёнка сейчас живут вместе с ней, сообщает ABC News Australia.

Хлоя работает полный рабочий день и, по её словам, зарабатывает около 80 тысяч австралийских долларов в год. Согласно распоряжениям об опеке над детьми, один ребёнок должен постоянно проживать с ней, а другой — половину времени. Женщина говорит, что более половины её заработка уходит на аренду жилья и счета, а средств на питание для детей не хватает.

Оценка доходов бывшего мужа

Ранее Хлоя оспаривала данные о налогооблагаемом доходе отца детей. По её словам, примерно через семь месяцев специалисты Services Australia определили его годовой налогооблагаемый доход на уровне более 300 тысяч австралийских долларов. В своей последней декларации он оценил свой налогооблагаемый доход менее чем в 20 тысяч австралийских долларов, из-за чего Services Australia потребовала от женщины выплачивать алименты в его пользу.

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Хлоя не доверяет новой оценке доходов бывшего мужа. Она утверждает, что во время брака помогала вести его бизнес и знала о поступлении средств, однако во время развода задекларированный доход резко уменьшился. По словам женщины, оценщик также сообщил ей, что долг могут взыскать из её зарплаты или зачесть в счёт суммы, которую бывший муж ей должен.

Реформы системы алиментов

Представитель федерального правительства не прокомментировал подход Services Australia в деле Хлои, но указал на изменения, объявленные в майском бюджете. Они предусматривают улучшение обмена данными между Services Australia и Австралийским налоговым управлением для проверки заявленных доходов родителей и более быстрого выявления ошибочных оценок.

Старший преподаватель Школы права Маккуори Амира Афтаб заявила, что система алиментов основана на предположении о мирном сотрудничестве разошедшихся родителей и недостаточно учитывает ситуации домашнего насилия. Исполнительный директор Care Financial and Consumer Law Centre Эми Килпатрик призвала разорвать финансовую связь между пострадавшими от насилия и обидчиками: по её мнению, надлежащие выплаты должно гарантировать государство, а плательщик затем возвращал бы средства системе.

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