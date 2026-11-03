В Австралии суд признал Натали Мэтьюз, бывшую партнёршу независимого депутата Марка Летема, виновной в фиксации интимного изображения без согласия. Она сфотографировала обнажённое селфи другой женщины, хранившееся на компьютере политика.

Фото с компьютера депутата

Как сообщает ABC News Australia, инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда Мэтьюз и Летем жили вместе. Стороны по делу согласились, что Мэтьюз использовала пароль Летема, чтобы войти в его компьютер, где обнаружила обнажённые и полуобнажённые снимки, отправленные ему другой женщиной.

После этого она сфотографировала изображения на мобильный телефон и отправила эти фото Летему в сообщениях, обвинив его в неверности. Летем заявил в суде, что дал партнёрше пароль для печати документов и не знал, что снимки, полученные на его телефон, были синхронизированы с компьютером.

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Решение по доступу к данным

Мэтьюз также признали невиновной по отдельному обвинению в несанкционированном доступе к защищённым данным. Судья Маргерит Вассалл отметила, что Летем свободно передал ей пароль, не ограничив, какие именно данные она могла просматривать.

Защита утверждала, что нет доказательств интимного характера изображений, поскольку женщина, обозначенная в деле псевдонимом A.A., не давала показаний. Судья отклонила этот аргумент, подчеркнув, что приватность женщины была нарушена и Мэтьюз могла обсудить с Летемом его неверность без фотографирования снимков. Теперь дело перейдёт к этапу назначения наказания.

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