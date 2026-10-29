В австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели временные ограничения на использование воды в отдельных районах северного бассейна Муррея—Дарлинга после того, как объём воды в озёрах Менинди упал до самого низкого уровня за пять лет. Совокупный объём воды в системе озёр в начале месяца опустился ниже 480 гигалитров — впервые с 2021 года, сообщает The Guardian.

Ограничения для сохранения воды

Верхние озёра Менинди содержат менее 250 гигалитров воды. Этот показатель запускает временные ограничения в частях северного бассейна Муррея—Дарлинга. Меры ограничивают доступ к воде для части ирригационных хозяйств и должны сохранить запасы для критических нужд населения и окружающей среды.

В течение последних 12 месяцев в водосборном бассейне фиксировали низкий уровень осадков. Эксперты предупреждают, что без улучшения притока воды в озёра по реке Дарлинг-Баака летом возрастёт риск массовой гибели рыбы. Такие случаи уже происходили в Менинди в 2018, 2019 и 2023 годах, когда вдоль участков Дарлинг-Баака обнаружили миллионы мёртвых рыб.

Риск для рыбы летом

Профессор Австралийского национального университета и член Wentworth Group of Concerned Scientists Джейми Питток заявил, что чиновники прогнозируют гибель рыбы в Менинди этим летом, если в реку Баака-Дарлинг не будет поступать больше воды. По его мнению, необходимы значительные осадки, а власти штатов должны не допустить, чтобы ирригаторы забрали первый поток воды после дождей.

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Житель Менинди Грэм Маккрэбб назвал нынешние объёмы воды «резервом на случай засухи». Он отметил, что небольшие притоки со стороны Квинсленда дают некоторую надежду, однако для снижения риска нужна дополнительная вода. По его словам, при отсутствии притока опасность массовой гибели рыбы будет очень высокой в январе или феврале.

Министр водных ресурсов Нового Южного Уэльса Роуз Джексон заявила, что правительство не недооценивает сложность ситуации в Менинди этим летом. Долгосрочные прогнозы указывают на возможность жаркого сезона. Помимо ограничений для отдельных водопользователей, власти обустроили временный проход для лучшего перемещения местных видов рыб и создали рабочую группу по качеству воды.

Экспертная группа, созданная в рамках программы связности северного бассейна, ранее рекомендовала ограничивать чрезмерный забор воды выше по течению в засушливые периоды. Её окончательный отчёт представили два года назад, однако правительство штата ещё не реализовало рекомендации.

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