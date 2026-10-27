В Австралии 20-летний Уильям Хэмиш Йейтс, первый обвиняемый по новым федеральным законам против дипфейк-порнографии, избежал реального лишения свободы. Суд приговорил его к двум годам и трём месяцам лишения свободы, однако освободил под обязательство о надлежащем поведении сроком на три года.

Как сообщает ABC News, Йейтс признал вину в создании сексуализированных ИИ-изображений девушки-подростка и распространении их на платформах Ero Me и X в 2024–2025 годах. Он также признал вину по двум эпизодам использования средств связи для угроз, преследования или оскорблений, а также в распространении персональных данных.

Выводы суда

Судья окружного суда Энн Барнетт заявила, что действия Йейтса были связаны с навязчивыми мыслями, а не с враждебностью, обидой или желанием мести. Суд также учёл, что на момент совершения правонарушений ему было 18 лет и что психолог диагностировал у него расстройство аутистического спектра и компульсивное расстройство сексуального поведения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время судья подчеркнула, что эти обстоятельства не оправдывают его действий и не уменьшают вред, причинённый потерпевшей. По её словам, Йейтс создавал и распространял сексуализированный ИИ-контент без её согласия и использовал онлайн-платформы, чтобы унижать, оскорблять и преследовать её.

Влияние на потерпевшую

19-летняя потерпевшая ранее рассказала суду, что изображения были поддельными, однако их воздействие стало для неё «болезненно реальным». Она отметила, что впервые увидела свою фотографию с выпускного вечера на порнографическом сайте.

Барнетт заявила, что такие материалы причинили девушке вред, несмотря на то что они были созданы с помощью искусственного интеллекта. Судья также учла, что этот вид правонарушений непропорционально часто направлен против женщин и девочек и может вызывать длительное унижение, страдания и психологический вред.

Читай нас в