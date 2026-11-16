Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии опубликовал промежуточные клинические рекомендации по условному применению блокаторов пубертата в гендерно-аффирмативной медицинской помощи трансгендерным и гендерно-разнообразным людям младше 18 лет. Документ подготовили после годичного обзора международных доказательств, сообщает The Guardian.

Индивидуальный подход

Рекомендации предусматривают применение препаратов при определенных обстоятельствах. В документе указано, что необходимость привлечения мультидисциплинарной команды следует определять индивидуально в каждом случае.

Врачам рекомендуют прежде всего учитывать наилучшие интересы и благополучие молодого человека и оказывать помощь с уважением к его автономии. В то же время рекомендации не требуют, чтобы человек до начала лечения испытывал дистресс из-за гендерной неконгруэнтности.

Документ определяет гендерную неконгруэнтность как различие между гендером человека и полом, указанным при рождении. Совет подчеркнул, что это не психическое расстройство, хотя некоторые молодые люди могут испытывать значительный дистресс, известный как гендерная дисфория.

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Альтернативные подходы и консультации

Совет отверг подход «подождать и посмотреть», который предлагали противники гендерно-аффирмативной помощи. По мнению совета, это является отказом от предоставления помощи, что может влиять на физическое и психическое здоровье, благополучие и способность молодого человека функционировать.

Блокаторы пубертата — это препараты, подавляющие выработку организмом эстрогена и тестостерона. Их применяют для лечения различных состояний, включая преждевременное половое созревание, с 1970-х годов, а в гендерно-аффирмативной помощи — с 1990-х годов.

Федеральное правительство Австралии заказало разработку рекомендаций после запретов на назначение блокаторов пубертата в государственных больницах Квинсленда и Северной Территории. Общественные консультации по промежуточному документу продлятся до 18 января, а полные национальные рекомендации, которые также охватят гендерно-аффирмативные гормоны, ожидаются в 2028 году.

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