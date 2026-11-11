В Австралии католический орден «Миссионеры Святейшего Сердца» (MSC) не раскрыл суду информацию о жалобе на сексуальное насилие в отношении своего ключевого свидетеля по делу бывшего ученика школы ордена. Об этом сообщает ABC News Australia по итогам собственного расследования.

Параллельно бывшие сотрудницы MSC заявили о буллинге и запугивании со стороны провинциального настоятеля ордена, отца Стивена Хеккета. Мета Джекман, Энн-Мари Снеллинг и Клэр Ширман утверждают, что рабочая атмосфера стала невыносимой после того, как он возглавил орден. Джекман и Снеллинг подали в Федеральный суд иски о травмах, связанных с работой.

Свидетель по делу бывшего ученика

В Верховном суде штата Виктория MSC защищался по делу бывшего ученика колледжа Monivae, которому дали псевдоним «мистер Клиффорд». Он заявлял о сексуальном насилии в детстве. Важным свидетелем ордена был бывший директор колледжа отец Малкольм Файф, которого суд первой инстанции признал убедительным и заслуживающим доверия.

Еще до начала слушаний другой бывший ученик пожаловался MSC на действия Файфа. Внешний следователь рассмотрел его заявление, признал его обоснованным, а орден принес заявителю извинения. По словам Снеллинг, она сообщала юристам MSC, что Файфа проверяют в связи с такими обвинениями, однако его все равно привлекли в качестве свидетеля.

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После появления этих сведений Апелляционный суд штата Виктория отменил результат первоначального рассмотрения дела. Суд отметил, что документы в отношении Файфа могли повлиять на оценку достоверности и надежности его показаний. Впоследствии MSC заключил с мистером Клиффордом внесудебное финансовое соглашение и должен был оплатить дополнительные судебные издержки.

Иски сотрудниц и позиция MSC

После апелляции MSC обвинил Джекман в утечке конфиденциальной информации и ненадлежащем завладении документами, которые она брала домой для работы. Дело рассматривалось в Верховном суде штата Виктория, но в итоге орден отозвал претензии, а Джекман согласилась вернуть документы. По данным ABC, она осталась ответственной за собственные судебные расходы в размере 500 тысяч долларов.

Хеккет отказался от интервью и отверг обвинения в буллинге. MSC заявил, что серьезно относится к таким жалобам и стремится обеспечить безопасную и уважительную рабочую среду. В ордене также сообщили, что расследование, заказанное MSC, не подтвердило утверждения женщин. Рассмотрение исков Джекман и Снеллинг в Федеральном суде продолжается.

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