Cricket Australia проведет независимый форум по поводу скандала Sandpapergate, который охватит практики обращения с мячом в течение всего сезона 2017–2018 годов, в том числе во время серии Ashes перед турне сборной в Южную Африку. Об опубликованных условиях работы форума сообщает Cyprus Mail.

Форум продлится шесть недель и пройдет под наблюдением австралийской адвокатки Фионы Маклеод. Он рассмотрит все четыре тестовых матча австралийской команды в Южной Африке в 2018 году, а также практики обращения с мячом в течение сезона, предшествовавшего этой поездке.

Серия Ashes также входит в рамки рассмотрения

В сезон 2017–2018 годов входила серия Ashes из пяти тестов, которую Австралия выиграла со счетом 4:0. В материале отмечается, что сообщений о незаконном вмешательстве австралийцев в состояние мяча во время этой серии не было.

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Форум также рассмотрит проведение и рамки расследования подразделения по вопросам добросовестности Cricket Australia в 2018 году. Тогда ответственными признали трех игроков: бывшего капитана Стива Смита, а также открывающих бэтсменов Дэвида Уорнера и Кэмерона Бэнкрофта. Смита и Уорнера дисквалифицировали на 12 месяцев, Бэнкрофта — на девять.

Участие будет добровольным

Скандал вновь получил огласку после заявления бывшего австралийского бэтсмена Усмана Хаваджи, который утверждал, что о нарушениях в Южной Африке знала вся команда, а не только трое наказанных игроков. Его слова поддержали Уорнер, Бэнкрофт и Чед Сейерс, тогда как капитан Пат Камминс и боулеры Митчелл Старк и Джош Хейзелвуд отрицали, что имели предварительную информацию.

Участие в форуме будет добровольным. Он не будет устанавливать ответственность отдельных лиц и не будет делать неблагоприятных выводов в отношении участников. Маклеод передаст совету Cricket Australia отчет с выводами, не раскрывая предоставленных участниками показаний; отчет будет опубликован. Профсоюз австралийских крикетистов заявил, что с ним не консультировались при подготовке условий форума и что он еще изучает документ.

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