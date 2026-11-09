В Австралии 16-летнему подростку назначили трёхлетнее распоряжение об исправлении в обществе вместо тюремного заключения по делу о подготовке теракта в Сиднее. Юноша, имя которого не разглашается, признал вину в августе этого года, сообщает ABC News.

Задержание в 14 лет

Федеральная полиция задержала подростка у него дома на западе Сиднея в августе 2024 года, когда ему только исполнилось 14 лет. Ему предъявили обвинение в совершении действий для подготовки теракта. Максимальное наказание за это преступление предусматривает пожизненное заключение.

Суд заслушал, что юноша искал в интернете инструкции по изготовлению бомбы в скороварке и изучал возможные цели, в том числе финишную линию Сиднейского марафона возле Сиднейского оперного театра. В течение пяти недель в 2024 году он также распространял экстремистские материалы в интернете, восхвалял «Аль-Каиду» в зашифрованных мессенджерах и пытался по электронной почте связаться с выжившим исполнителем взрыва на Бостонском марафоне.

Оценка суда

Судья Стивен Кэмпбелл признал уровень подготовки наименее серьёзным в возможном диапазоне. По его словам, поиски юноши не были сложными, он не пытался скрыть свои действия, не приобретал материалы для изготовления взрывного устройства и не определил дату нападения.

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Судья также отметил, что переписка подростка свидетельствовала о «высокой степени наивности». Он пришёл к выводу, что юноша не склонял других к экстремизму, а доказательств подготовки неизбежного нападения не было.

Условия решения

Суд учёл, что после ареста подросток отказался от исламского экстремизма, выразил раскаяние и признал юридическую ответственность. Судья считает, что вероятность нового правонарушения очень низкая.

Согласно условиям трёхлетнего распоряжения, молодой человек должен предоставить сотруднику службы ювенальной юстиции пароль от телефона, проходить программы дерадикализации или обучение по указанию службы и не иметь доступа к зашифрованным мессенджерам.

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