Окружной суд Западной Австралии в Перте приговорил австралийского писателя Крейга Силви к семи месяцам лишения свободы за хранение и распространение материалов о сексуальной эксплуатации детей. 44-летний автор ранее признал вину по этим обвинениям, сообщает ABC News Australia.

Обстоятельства дела

Суд впервые заслушал подробности правонарушений. По словам прокурора Дэниела Гарропа, в январе Силви познакомился с другим пользователем на сайте для взрослых, а затем переписывался с ним на другой платформе, где можно было обмениваться видео и изображениями.

Во время обыска в доме писателя во Фримантле полиция осмотрела его телефон и ноутбук. На ноутбуке обнаружили пять видео и два изображения, а на телефоне — пять изображений с материалами о сексуальной эксплуатации детей. Судья Хейли Корманн заявила, что материалы, которые хранил Силви, и его переписка носили отвратительный и унизительный характер.

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Судья также сообщила, что пользователь, с которым переписывался писатель, был вымышленным. Она учла, что Силви был потрясен собственными действиями, признал вину при первой возможности и имеет низкий риск повторного преступления. Суд также услышал, что в последние годы автор испытывал финансовые трудности после разрыва отношений с братом и потери сбережений.

Позиции сторон и последствия

Адвокат Элоиз Баркер заявила, что Силви с конца января еженедельно проходил психологическое консультирование и написал письмо в суд, в котором выразил искреннее раскаяние. Она утверждала, что ее подзащитный не имеет сексуального интереса к детям. Прокурор Дэниел Гарроп оспорил эту позицию и подчеркнул, что распространение таких материалов продолжает цикл насилия.

Крейг Силви был одним из коммерчески успешных и признанных австралийских авторов. Его роман Jasper Jones, изданный в 2009 году, разошелся тиражом более 600 тысяч экземпляров по всему миру и был экранизирован. После предъявления обвинений книги писателя убрали с полок магазинов, а их использование в качестве учебных текстов в государственных школах Западной Австралии запретили.

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