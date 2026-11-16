В Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, начали коронерское расследование смерти четырех младенцев, родившихся во время свободных или домашних родов в регионе Нортерн-Риверс в 2022–2024 годах. Слушания начались в местном суде города Лисмор, сообщает The Guardian.

Рекомендация после срочного обследования

Суд заслушал обстоятельства смерти младенца, обозначенного как Baby R. На 43-й неделе беременности ультразвуковое обследование показало, что состояние ребенка было крайне тяжелым. Женщине срочно рекомендовали обратиться в отделение неотложной помощи и настоятельно не рекомендовали рожать дома.

После этого женщина позвонила Сити Таре Кали, которая участвовала в уходе за двумя из четырех младенцев. В заявлении для полиции Кали сказала, что посоветовала ей вернуться домой, отдохнуть, успокоиться и обдумать дальнейшие действия.

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Обстоятельства смерти младенца

Ребенок родился на улице в руки отца в 9:51. Во время родов присутствовали две доулы, ни одна из которых не имела медицинской подготовки. Младенец не начал сосать грудь. Примерно через 14 часов вызвали скорую помощь; пуповина и плацента все еще оставались прикрепленными. Ребенок умер по дороге к вертолету в 00:22.

Официальную причину смерти не установили. В то же время неонатолог предположил, что смерть могла быть связана с гипоксически-ишемической энцефалопатией вследствие значительного перенашивания беременности.

Суд должен оценить, был ли уход в этих обстоятельствах обоснованным и надлежащим, в том числе уход, который незарегистрированное лицо оказывало до, во время и после родов. Рагни Матур, помогающая суду, заявила, что женщины выбирают нерегулируемые свободные роды из-за травматического или принудительного опыта в медицинских учреждениях, фрагментированного ухода, недоверия к медикам, нехватки специалистов и услуг в региональном Новом Южном Уэльсе.

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