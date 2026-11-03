В Австралии природоохранные организации подали в независимый Научный комитет по видам, находящимся под угрозой исчезновения, предложение рассмотреть признание субпопуляции динго Wilkerr находящейся под критической угрозой исчезновения. Если федеральное правительство предоставит ей охранный статус, это может ограничить возможность землевладельцев Южной Австралии отстреливать, отлавливать или травить этих животных для защиты скота, сообщает ABC News Australia.

Опасения фермеров

Фермер Тони Томас, ведущий хозяйство недалеко от Пиннару в Южной Австралии, опасается нападений диких собак на ягнят. По его словам, животные всё чаще мигрируют через границу из штата Виктория. Он уже перевёл овец с 1214 гектаров пастбищ, чтобы избежать нападений и увеличить объём корма для скота.

После нескольких лет засухи более обильные осадки увеличили количество ягнят в его хозяйстве. Томас отметил, что фермеры ежедневно проверяют, не подверглись ли их животные нападению.

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Статус популяции Wilkerr

Wilkerr является тотемным видом для народа вотжобалук. Эта субпопуляция динго обитает в трёх национальных парках на северо-востоке Виктории и в природоохранном парке Нгаркат в Южной Австралии. Её называют одной из восьми генетически отличающихся субпопуляций динго в Австралии.

Эколог дикой природы, профессор Университета Дикина Юэн Ричи, изучавший этих животных, заявил, что масштабная расчистка земель под сельское хозяйство изолировала популяцию и способствовала инбридингу. По его оценке, в ней может быть около 100 или менее взрослых особей. Он также назвал отравление фактором сокращения популяции и предложил фермерам нелетальные способы защиты скота, в частности ограждения, собак породы маремма и ослов.

В 2024 году правительство Виктории признало динго на северо-востоке штата видом, находящимся под угрозой исчезновения. С тех пор фермерам необходимо разрешение на отстрел, отлов или отравление этих животных на частной земле. Представитель департамента первичных отраслей Южной Австралии Брэд Пейдж заявил, что федеральная защита Wilkerr может поставить под угрозу овцеводческую отрасль штата стоимостью 1,7 млрд долларов. Федеральное ведомство окружающей среды сообщило о предстоящих широких консультациях, включая как минимум 30 рабочих дней публичного обсуждения.

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