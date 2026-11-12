Полиция в Австралии нашла живым 17-летнего Уильяма через шесть дней после его исчезновения в густой лесистой местности на востоке штата Виктория. Подростка обнаружили утром и воссоединили с семьёй.

Исчезновение во время кемпинга

Уильям, фамилия которого не разглашается, пропал в пятницу во время кемпинга с другом недалеко от Уолхалла-Ист, примерно в 180 километрах к востоку от Мельбурна. Последний раз его видели в шортах и рабочих ботинках. Подросток оставил во временном лагере телефон, еду и воду.

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Шестидневная поисковая операция

Как сообщает ABC News, правоохранители опасались за состояние подростка из-за морозных ночных температур в регионе. К шестидневной поисковой операции привлекли полицейских водолазов, кинологическое подразделение и вертолёты. Полиция нашла Уильяма утром.

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