В Австралии умер 54-летний шахтёр Тодд Расселл — ABC News Australia

В Австралии в возрасте 54 лет умер Тодд Расселл — шахтёр, который в 2006 году вместе с коллегой Брантом Уэббом пережил обрушение на золотом руднике Биконсфилд в Тасмании. Об этом сообщает ABC News Australia. Причина смерти не разглашается.

Расселл умер через несколько дней после возвращения из больницы домой, где находился восемь с половиной месяцев. На прошлой неделе он написал в соцсетях, что возвращается к семье, чтобы провести с ней последние дни жизни.

14 ночей под землёй

Обрушение на шахте Beaconsfield Gold Mine произошло в День АНЗАК в 2006 году. Расселл и Уэбб работали вместе и оказались заблокированы примерно в 900 метрах под поверхностью. Их спасли после 14 ночей в ловушке. Их коллега Ларри Найт погиб в результате обрушения.

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Уэбб заявил, что трагедия навсегда связала его с Расселлом. По его словам, даже спустя 20 лет они часто случайно встречались в городе, хотя в течение последних восьми месяцев почти не виделись из-за госпитализации Расселла.

Служение общине Биконсфилда

Расселл был отцом троих детей, играл в футбол и в этом году оставил должность начальника пожарной бригады Биконсфилда. В бригаде отметили, что он посвятил много времени службе и общине, оставив наследие для тех, кто работал рядом с ним.

Премьер Тасмании Джереми Роклифф заявил, что Расселл не позволил пережитому испытанию определить всю его жизнь: он продолжал служить в пожарной бригаде до февраля этого года, рассказывал свою историю и поддерживал внимание к вопросам психического здоровья. Бывший мэр Вест-Тамара Барри Истер назвал смерть Расселла большой потерей для его семьи, друзей и общины Биконсфилда.

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