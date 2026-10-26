В Австралии в больнице умер 36-летний работник автозаправочной станции в Коффс-Харборе, которого на прошлой неделе сбил и протащил под собой пикап. Мужчина получил критические травмы в результате сдавливания. Об этом сообщает ABC News Australia.

Спасательная операция длилась полчаса

Экстренные службы прибыли на АЗС на Харбор-Драйв около 19:00 в прошлый вторник после сообщения о мужчине, оказавшемся под автомобилем. По данным полиции Нового Южного Уэльса, работник присел, чтобы проверить уровень топлива в подземных резервуарах, когда его сбил пикап.

Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь. Пожарно-спасательные подразделения около получаса освобождали его из-под автомобиля. Сначала мужчину доставили в базовую больницу Коффс-Харбора, а затем вертолётом перевезли в больницу Джона Хантера в Ньюкасле в критическом состоянии.

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Женщине предъявили обвинения

Полиция подтвердила смерть мужчины в больнице. Для коронера будет подготовлен отчёт. Джессике Мэй Брин, женщине, которая, по версии следствия, управляла пикапом, предъявили обвинения в неосторожном управлении транспортным средством, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью, а также в нарушении условий залога, связанном с отдельными правонарушениями.

44-летнюю Брин освободили под залог; в среду она должна вновь предстать перед местным судом Коффс-Харбора. Дополнительные обвинения на данный момент не предъявлялись. Согласно предварительным выводам полиции, инцидент не был преднамеренным: женщина и пострадавший не были знакомы и ранее не контактировали. Обстоятельства происшествия расследуют подразделение по расследованию ДТП и SafeWork.

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