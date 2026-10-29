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19-летняя девушка умерла в Австралии после стрельбы в пабе — ABC News Australia

Фёдор Крыштовский 29 Октября 2026 06:18
19-летняя девушка умерла в Австралии после стрельбы в пабе — ABC News Australia

В Австралии 19-летняя Вана-Риз Шустер-Тогиатау умерла в больнице после ранения во время стрельбы в пабе Fitzys Loganholme, расположенном к югу от Брисбена.

Ранения на боксёрском мероприятии

Жительница Джимбумбы получила ранения головы и шеи в субботу вечером. Стрельба произошла во время боксёрского мероприятия в местном заведении. Шустер-Тогиатау умерла в больнице Princess Alexandra, сообщает ABC News.

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Ещё трое пострадали

Девушка была одной из четырёх человек, в которых стреляли двое мужчин в масках. В больницу также доставили троих мужчин в возрасте 27, 37 и 38 лет. ABC News идентифицировало одного из пострадавших как Кейна Барретта.

Источник называет инцидент стрельбой из автомобиля. Другие подробности о состоянии госпитализированных мужчин или обстоятельствах нападения в опубликованном материале не приводятся.

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