11 ноября в Австралии прошли церемонии ко Дню памяти, посвященные тем, кто погиб, служа в конфликтах и миротворческих операциях. На национальную церемонию в Австралийском военном мемориале в Канберре собрались более тысячи человек, сообщает ABC News Australia.

Минута молчания в 11:00

Участники церемоний по всей стране почтили погибших минутой молчания в 11:00. Это время символизирует 11-й час 11-го дня 11-го месяца 1918 года, когда на Западном фронте прекратились боевые действия после подписания перемирия, завершившего Первую мировую войну.

В этом году исполняется 108 лет со дня подписания перемирия. В Первой мировой войне погибли 60 тысяч австралийцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Церемония в Канберре

В мероприятии в Канберре приняли участие генерал-губернатор Сэм Мостин, исполняющий обязанности премьер-министра Ричард Марлз, депутат федерального парламента Майкл Маккормак, представлявший лидера оппозиции, а также начальник Сил обороны адмирал Марк Хэммонд.

Сэм Мостин возложила венок из красных маков, которому 92 года. Его специально достали из коллекции мемориала для церемонии. Капеллан австралийской армии Келли Хорн заявила в своей речи, что в Списке почета Австралийского военного мемориала содержится 103 140 имен австралийцев, погибших в конфликтах.

Премьер-министр Энтони Альбанезе, который находился в Сингапуре по пути на COP31 в Турции, также возложил венок и почтил австралийских военнослужащих.

Читай нас в