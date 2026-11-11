Электротехнические объединения и профсоюзы в Австралии предупредили, что солнечные панели и батареи, подключаемые к обычным розеткам, могут стать причиной пожаров из-за недостаточного контроля за безопасностью. Сторонники технологии добиваются её легализации к середине 2027 года, чтобы арендаторы, жители квартир и домохозяйства с низкими доходами могли сократить расходы на электроэнергию, сообщает ABC News.

Предупреждения электриков

Master Electricians Australia, National Electrical and Communications Association и Electrical Trades Union заявляют, что поспешное внедрение таких устройств может иметь опасные последствия. Генеральный директор Master Electricians Australia Кейт Реймонд заявила, что предлагаемые меры безопасности, в частности проект стандарта Западной Австралии, могут привести к пожарам, выбросу токсичных газов из батарей и другим опасным ситуациям.

По словам представителей отрасли, электроэнергия от панели или батареи, подключённой к розетке, может поступать в электрическую цепь в обход автоматических выключателей, которые защищают проводку в стенах и электрощитах от перегрева. Подключение нескольких устройств способно перегрузить электрическую цепь, особенно в домах с неисправной проводкой. Батареи, в отличие от панелей, могут подавать электроэнергию дольше, что также увеличивает риски.

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Стандарты и легализация

В Западной Австралии опубликовали проект технического стандарта, предусматривающий одно такое устройство на домохозяйство. Документ требует от домохозяйств соблюдать правила относительно наклона и вентиляции панелей, размещения батарей и маркировки электрощитов. В то же время механизма проверки выполнения этих требований нет.

Master Electricians Australia и National Electrical and Communications Association предлагают разрешить подключение только к отдельной электрической цепи со специальной вилкой, несовместимой с обычными розетками. Такой подход потребовал бы привлечения электрика и дополнительных расходов.

Федеральное правительство работает со штатами и территориями над общенациональной системой безопасности. Министр изменения климата и энергетики Крис Боуэн заявил, что технология будет легализована, однако процесс нельзя ускорять ценой безопасности. По оценке представителя Master Electricians Australia Мэттью Данкана, для легализации по всей стране необходимо внести изменения в шесть стандартов Standards Australia.

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