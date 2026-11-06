В австралийском штате Виктория ученые вернули в водоток возле Льюсивейла 11 исчезающих альпийских колючих раков, спасенных после январских лесных пожаров. После огня раки могли задохнуться из-за обломков и осадка в ручье, которые ухудшали качество воды, сообщает ABC News Australia.

Этот вид имеет ограниченное распространение: раки обитают в небольших изолированных очагах, поэтому их сложно находить и спасать, особенно когда после пожаров ухудшается состояние воды.

Содержание в питомнике

Раков доставили в природоохранный питомник Snobs Creek возле Илдона, которым управляет Управление рыболовства Виктории. Там их содержали до тех пор, пока качество воды в естественной среде не улучшилось.

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Это первый случай содержания альпийских колючих раков в неволе. Сотрудники питомника разместили животных отдельно из-за их агрессивного поведения, поскольку они могут нападать друг на друга.

Мониторинг среды

Ученые продолжают следить за средой обитания раков после пожара Walwa-River Road, который охватил около 121 тысячи гектаров. Природоохранные специалисты также надеются в будущем включить вид в программу разведения в неволе в Snobs Creek, чтобы поддержать численность популяции и ее географическое разнообразие.

В питомнике Snobs Creek также заботятся о других уязвимых пресноводных видах, спасенных после стихийных бедствий. В частности, после пожара Longwood более 100 окуней Маккуори и тресковых рыб из ручья Seven Creek уже выпустили обратно в природу.

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