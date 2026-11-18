Исследователи в Австралии установили, что опасные воспалительные приступы при недостаточности мевалонаткиназы могут быть связаны с нарушением работы естественных киллеров — NK-клеток иммунной системы. Как сообщает ScienceDaily, результаты исследования, опубликованного в журнале Immunity, ставят под сомнение подход, согласно которому главную роль в развитии болезни отводили макрофагам.

Недостаточность мевалонаткиназы — пожизненное генетическое заболевание, вызывающее периодические приступы высокой температуры, сыпь, боль в суставах и воспаление в брюшной полости. Наиболее тяжёлые эпизоды могут приводить к опасным для жизни осложнениям. Существующие методы лечения направлены на блокирование воспалительного сигнала, который вырабатывают макрофаги, однако примерно у половины пациентов нет достаточного ответа на такую терапию.

Нарушение работы NK-клеток

Учёные Института медицинских исследований Гарвана изучили образцы крови людей с этим диагнозом и доклинические модели заболевания. Они выяснили, что NK-клетки при недостаточности мевалонаткиназы не созревают должным образом и не могут эффективно уничтожать инфицированные клетки.

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Когда такие клетки не устраняют свои цели, они выделяют большие объёмы интерферона гамма — мощного воспалительного сигнала. Это активирует другие компоненты иммунной системы и может вызывать распространённое воспаление. По словам руководителя лаборатории Майка Роджерса, токсичные гранулы, которые NK-клетки используют для уничтожения инфицированных клеток, при этом заболевании остаются внутри самих клеток.

Проверка существующего препарата

Исследователи сотрудничали с врачами Королевской детской больницы в Мельбурне, чтобы проверить экспериментальный подход в случае младенца с тяжёлым течением болезни. К существующей схеме лечения добавили барицитиниб — препарат из класса JAK-ингибиторов, который влияет на сигнальные пути иммунной системы, в частности связанные с интерфероном гамма.

После этого врачи наблюдали более редкие воспалительные обострения и заживление тяжёлого воспаления желудочно-кишечного тракта. В то же время авторы подчёркивают: результат у одного пациента не позволяет установить эффективность лечения для более широкой группы. Они считают, что полученные данные создают основания для клинических исследований JAK-ингибиторов и других препаратов, способных нейтрализовать активность интерферона гамма.

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