В Австралии несколько давно действующих организаций, защищающих права людей с инвалидностью, не получили финансирование в рамках новой государственной программы. Как сообщает ABC News, в конце месяца многолетняя программа поддержки таких организаций будет заменена новой. Министерство здравоохранения сообщило ряду структур в разных штатах, что они не будут участвовать в новой программе.

Последствия для Villamanta

Юридическая служба защиты прав людей с инвалидностью Villamanta из штата Виктория заявила, что потеряет 30% своего общего финансирования. В организации считают, что это приведёт к сокращению рабочих мест и существенному уменьшению доступной для людей с инвалидностью помощи.

Исполнительный директор Villamanta Энни Нэш сообщила, что служба больше не сможет принимать новых клиентов, несмотря на беспрецедентный спрос на поддержку. По её словам, решение может сыграть на руку недобросовестным поставщикам услуг, людям, злоупотребляющим полномочиями опеки или управления имуществом, а также сервисам, которые нанесли ущерб участникам NDIS или добиваются от них незаконных долгов.

Нэш также отметила, что мартовский обзор Министерства здравоохранения признал Villamanta лидером в секторе и назвал её работу «неоценимой услугой».

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Переход к новой модели

Исполняющая обязанности исполнительного директора Disability Advocacy Network Australia Черри Байлосис назвала изменения не соответствующими нынешним потребностям людей с инвалидностью. Она подчеркнула, что правозащитные организации помогают людям во время госпитализации, поиска экстренного жилья и взаимодействия с NDIS, системой здравоохранения, органами опеки и жилищными службами.

В Министерстве здравоохранения заявили, что новая модель финансирования является ответом на рекомендации королевской комиссии по вопросам инвалидности. На программу доступно до 184 млн долларов без учёта GST на шесть финансовых лет — с 2026–27 по 2031–32 годы. В то же время организации, получающие средства по действующей модели, продолжат получать финансирование до февраля 2027 года для перехода к новой программе.

Изменения происходят на фоне реформы Национальной схемы страхования на случай инвалидности NDIS, которая охватывает более 782 тысяч участников. Правительство Энтони Албанезе ожидает, что в течение следующих четырёх лет из схемы будут выведены 240 тысяч участников, а экономия превысит 38 млрд долларов.

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