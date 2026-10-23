В Австралии в эти выходные ожидаются ливни, грозы и риск внезапных наводнений: на востоке страны столкнутся две отдельные погодные системы. По данным ABC News Australia, осадки и грозы охватят более половины континента, а в нескольких штатах возможны опасные явления.

Непогода на востоке и юге

В центральной и юго-восточной частях Квинсленда прогнозируют ливни и потенциально сильные грозы. Основной угрозой там называют интенсивные осадки и внезапные наводнения, а не град или разрушительный ветер. На северо-востоке Нового Южного Уэльса также ожидаются дожди и грозы, отдельные очаги непогоды могут протянуться вдоль побережья и горных районов.

В то же время сильный холодный фронт, приближающийся из Западной Австралии, соединится с потоком тропической влаги. Это должно сформировать полосу дождей от Южной Австралии через Викторию до Тасмании. На ее переднем крае возможны грозы с сильными осадками, порывами ветра и местами градом.

Риск шквальных линий и суперячеек

В воскресенье холодный фронт столкнется с очень теплым и влажным воздухом вблизи восточного побережья. В центральной и восточной Виктории, а также на большей части Нового Южного Уэльса возможны сильные грозы, которые могут вызвать внезапные наводнения, разрушительный ветер и крупный град.

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Наличие сильных ветров на высоте повышает вероятность образования организованных многоячеечных гроз, которые могут объединяться в шквальные линии. Также возможны отдельные суперячейки — грозы с вращающимся восходящим потоком, способные приносить сильный ветер, крупный град и ливни. Наиболее вероятно их формирование во внутренних районах центральной или южной части Нового Южного Уэльса и на северо-востоке Виктории.

Октябрьские рекорды осадков

Дожди в Квинсленде идут уже десятый день подряд, и несколько метеостанций зафиксировали самый влажный октябрь за всю историю наблюдений. В Намбуре по состоянию на утро пятницы выпал 401 мм осадков — рекорд с начала измерений в 1896 году. В Бирберруме зафиксировали 354 мм, что стало рекордом с 1958 года. В Коффс-Харборе в Новом Южном Уэльсе к полудню пятницы выпало 339 мм — максимум для октября за 16 лет.

В начале следующей недели погода в Южной Австралии, Виктории и Тасмании должна стабилизироваться, однако грозы продолжатся в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. На восточном побережье в течение недели ожидается не менее 25 мм осадков, а на юго-востоке Квинсленда и северо-востоке Нового Южного Уэльса — еще более 50 мм.

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