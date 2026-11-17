Парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс на этой неделе рассмотрит законопроект, который должен позволить компании MACH Energy увеличить добычу угля на шахте Mount Pleasant в Масвеллбруке на 32% — до 16,5 млн тонн в год. Об этом сообщает The Guardian.

После решения Высокого суда

Правительство Нового Южного Уэльса объявило о законопроекте в прошлом месяце после того, как Высокий суд Австралии признал недействительным предыдущее одобрение расширения шахты. Правительство заявило, что документ необходим, чтобы не допустить потери 400 рабочих мест на предприятии к Рождеству.

Законопроект содержит так называемую оговорку Генриха VIII, которая позволила бы министру ресурсов принимать нормативные акты, изменяющие применение законов штата к проекту Mount Pleasant. Такие положения названы в честь английского короля Генриха VIII и его практики правления указами.

Опасения относительно полномочий министра

Адвокат и антикоррупционный активист Джеффри Уотсон, бывший советник Независимой комиссии Нового Южного Уэльса по противодействию коррупции, заявил, что концентрация таких полномочий в руках одного министра создает серьезный коррупционный риск. По его мнению, риск усиливается тем, что законопроект подготовлен для одной частной компании.

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Директор Johnson Legal Элейн Джонсон также выразила обеспокоенность положением 17 законопроекта. По ее оценке, оно предоставляет министру широкие полномочия изменять применение любого закона штата к шахте, что потенциально может касаться норм о шуме, пыли и безопасности работников.

Представитель министра ресурсов Кортни Хуссос заявил, что целью документа является защита работников Mount Pleasant, а правительство готово обсуждать предложения независимых депутатов. Министр полиции и депутат Ясмин Кетли, которая представит законопроект в нижней палате, сообщила, что правительство получило юридические консультации по этому положению и считает его обоснованным.

Оппозиционная Коалиция заявила, что не будет препятствовать принятию законопроекта. Партия Зеленых намерена добиваться отмены или ограничения действия спорного положения. Независимый депутат Алекс Гринвич, который планирует голосовать против документа в целом, назвал норму опасно широкой и обратил внимание, что парламент не будет заседать шесть месяцев, поэтому в этот период нормативные акты не смогут быть отменены парламентом.

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