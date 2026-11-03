В Австралии расторгли контракт с Career Boss по проекту на $15,4 млрд — ABC News Australia
В австралийском штате Южная Австралия консорциум Torrens to Darlington Alliance расторг контракт с компанией по предоставлению персонала Career Boss Australia, которая должна была поставлять работников для дорожного проекта South Road стоимостью $15,4 млрд. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на правительство штата.
Контракт ранее приостановили
Соглашение с Career Boss приостановили в прошлом месяце после того, как стало известно о гражданском споре в Верховном суде. Иск подал бизнесмен Роберт Каммарано.
В иске утверждается, что Джейми Браун, которого в документе называют участником мотоциклетной группировки, якобы пытался принудить к передаче акций компании без разрешения Каммарано, угрожая физическим вредом. Эти утверждения являются предметом гражданского дела.
Представитель правительства Южной Австралии заявил, что 18 октября альянс уведомил Career Boss о бессрочном приостановлении соглашения о предоставлении персонала. После получения юридической консультации консорциум прекратил действие контракта.
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Причина расторжения и проверка
Премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас заявил, что основанием для прекращения соглашения стало то, что Career Boss не сообщила о своем участии в гражданском судебном деле. По его словам, гражданского спора было достаточно для наличия оснований расторгнуть контракт.
Казначей штата Том Каутсантис сообщил, что договоры с другими подрядчиками также могут прекратить, если те не будут декларировать изменения в составе руководства или среди акционеров. Департамент инфраструктуры и транспорта проведет проверки добросовестности контрактов.
Бюджетно-финансовый комитет парламента штата обязал Torrens to Darlington Alliance, который возглавляет строительная компания John Holland, явиться на заседание 16 ноября и ответить на вопросы о процедурах проверки подрядчиков. В тот же день гражданское дело Каммарано должны вновь рассмотреть в суде.