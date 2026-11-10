В Австралии потенциальная терапия NUN-004 для людей с болезнью двигательных нейронов, также известной как боковой амиотрофический склероз, переходит к общенациональному клиническому испытанию второй фазы. В исследовании планируют привлечь 75 участников, сообщает News-Medical.

Испытание проведут после обнадеживающих результатов раннего исследования. Разработкой терапии занимается биотехнологическая компания NuNerve, созданная для развития исследований Института мозга Квинсленда при Университете Квинсленда.

Исследование в шести центрах

Участников будут набирать в шести австралийских клинических центрах на Саншайн-Кост, а также в Сиднее, Ньюкасле, Брисбене и Перте. Исследователи будут оценивать изменения функционального состояния, безопасность и переносимость терапии, а также респираторные и нейрофизиологические показатели, качество жизни и биомаркеры.

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Клинический руководитель NuNerve, доцент Энтони Винкель, отметил, что такое сочетание оценок должно помочь выяснить, является ли ранний сигнал эффекта лечения реальным. Исследование также должно определить, способна ли терапия существенно повлиять на течение болезни двигательных нейронов.

Мишень терапии

NUN-004 представляет собой белковую терапию, предназначенную для подавления рецептора EphA4. По данным разработчиков, чрезмерная активность этого рецептора связана с дегенерацией двигательных нейронов и нарушением восстановления нервных связей. Терапия разрабатывалась для защиты двигательных нейронов и создания условий для восстановления поврежденных нейронных соединений.

Проект основан на более чем 25 годах исследований Университета Квинсленда. Компанию NuNerve основали коммерциализационная структура университета UniQuest и Estate Peter Goodenough Unit Trust для дальнейшего развития этих исследований.

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