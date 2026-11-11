В Австралии исследователи Института медицинских исследований Мензиса при Университете Тасмании разработали портативный тест для выявления лицевой опухолевой болезни тасманийских дьяволов. Устройство анализирует мазки из ротовой полости животных и может показать результат непосредственно в полевых условиях, сообщает ABC News Australia.

Результат без ожидания лаборатории

Нынешний способ диагностики преимущественно основан на видимых опухолях, а результатов анализов приходится ждать несколько дней. Новый тест реагирует на небольшое количество ДНК в месте, где может развиться опухоль: положительный результат обозначается зеленым свечением.

Руководитель исследования Анук Круаван отметил, что ученые стремятся выяснить, способен ли тест выявлять болезнь еще до появления видимых опухолей. По его словам, это могло бы дать ценные данные об иммунной системе животных и помочь разработать терапевтические подходы.

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Испытания на диких животных

Во время испытания исследователи провели 33 теста на 10 тасманийских дьяволах и трех пятнистохвостых сумчатых куницах. Положительный результат получили у половины дьяволов, тогда как ни у одной из куниц положительных результатов не было. Животных отлавливали, и с ними работали специалисты Департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании, после чего брали мазки из ротовой полости.

Лицевая опухолевая болезнь передается между тасманийскими дьяволами при прямом контакте, в частности через укусы. Опухоли растут на морде и теле животного, затрудняют питание и обычно приводят к смерти в течение нескольких месяцев после того, как становятся заметными. В некоторых районах Тасмании из-за болезни численность популяций сократилась примерно на 80%.

Известны два штамма заболевания, причем DFTD 1 является более распространенным. Второй штамм сейчас в основном ограничен районом канала Д'Антркасто. Исследователи также разрабатывают вакцину в виде приманки. Они надеются, что в будущем животных с положительным результатом теста смогут лечить вакциной в полевых условиях, однако сейчас после выявления болезни их обычно выпускают обратно в дикую природу.

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