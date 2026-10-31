В Нумурке на севере австралийского штата Виктория подразделение полиции по реагированию на взрывные угрозы обезвредило подозрительное устройство, обнаруженное во время обыска. На месте задержали 66-летнего мужчину, которому предъявили несколько обвинений.

Сообщение о стрельбе

Как сообщает ABC News Australia, полиция штата Виктория получила информацию о том, что в четверг мужчина якобы выстрелил в направлении автомобиля в Нумурке. Городок расположен примерно в двух с половиной часах езды к северу от Мельбурна.

В субботу детективы обыскали территорию и обнаружили там устройство, которое полиция назвала подозрительным. После этого на место вызвали подразделение реагирования на взрывные угрозы, которое обезвредило устройство.

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Обвинения и суд

Мужчине вменяют неосторожное поведение, создававшее угрозу тяжких травм, а также изготовление и хранение взрывчатого вещества. Ему также предъявили обвинения в хранении оборудования полиции штата Виктория без надлежащих полномочий, выращивании и хранении каннабиса и хранении запрещённого оружия без предусмотренного исключения.

Мужчину оставили под стражей до слушания в магистратском суде Шеппартона, которое должно состояться на следующий день.

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