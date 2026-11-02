Школу St Michael’s в Австралии закроют в 2029 году и объединят с другой — ABC News Australia
В австралийском Миттагонге 120-летняя католическая начальная школа St Michael's прекратит работу в 2029 году. Ученикам гарантировали места в St Thomas Aquinas Catholic Parish Primary School в соседнем Боурале. Объединенное учреждение будет называться Corpus Christi Catholic Parish Primary School, Mittagong-Bowral, сообщает ABC News.
Петиция против закрытия
Епископ Вуллонгонга Брайан Маскорд сообщил о решении в письме 190 семьям. Он назвал изменения объединением двух школ и признал, что новость могла стать неожиданностью для учеников и их родителей.
По словам родителей, с ними не консультировались по поводу будущего школы. Бывшая ученица St Michael's Мишель Хинтон заявила, что для части семей важны история учреждения и его связь с местным сообществом. Она также отметила, что некоторым семьям будет сложно перевести детей, а путь до объединенной школы может стать длиннее.
Бывшая ученица Кэтрин Дови начала петицию с призывом пересмотреть решение и сохранить школу. За три дня она собрала более 1600 подписей.
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Позиция епархии
Епархия Вуллонгонга заявила, что объединение стало единственным возможным вариантом после оценки тенденций зачисления учеников, демографических данных и проведенной приходом оценки долгосрочной финансовой жизнеспособности.
В епархии заявили о намерении сохранить историю обеих школ. Там также сообщили, что значительное внимание будет уделено сохранению работников, а число мест для учеников не сократят. Дальнейшее использование участка St Michael's в Миттагонге после 2029 года еще не определено.
Секретарь Независимого образовательного профсоюза Кэрол Мэттьюз сообщила, что учителя St Michael's обеспокоены решением и ценят свое местное школьное сообщество.