В австралийском Миттагонге 120-летняя католическая начальная школа St Michael's прекратит работу в 2029 году. Ученикам гарантировали места в St Thomas Aquinas Catholic Parish Primary School в соседнем Боурале. Объединенное учреждение будет называться Corpus Christi Catholic Parish Primary School, Mittagong-Bowral, сообщает ABC News.

Петиция против закрытия

Епископ Вуллонгонга Брайан Маскорд сообщил о решении в письме 190 семьям. Он назвал изменения объединением двух школ и признал, что новость могла стать неожиданностью для учеников и их родителей.

По словам родителей, с ними не консультировались по поводу будущего школы. Бывшая ученица St Michael's Мишель Хинтон заявила, что для части семей важны история учреждения и его связь с местным сообществом. Она также отметила, что некоторым семьям будет сложно перевести детей, а путь до объединенной школы может стать длиннее.

Бывшая ученица Кэтрин Дови начала петицию с призывом пересмотреть решение и сохранить школу. За три дня она собрала более 1600 подписей.

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Позиция епархии

Епархия Вуллонгонга заявила, что объединение стало единственным возможным вариантом после оценки тенденций зачисления учеников, демографических данных и проведенной приходом оценки долгосрочной финансовой жизнеспособности.

В епархии заявили о намерении сохранить историю обеих школ. Там также сообщили, что значительное внимание будет уделено сохранению работников, а число мест для учеников не сократят. Дальнейшее использование участка St Michael's в Миттагонге после 2029 года еще не определено.

Секретарь Независимого образовательного профсоюза Кэрол Мэттьюз сообщила, что учителя St Michael's обеспокоены решением и ценят свое местное школьное сообщество.

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