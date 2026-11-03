Правительство штата Виктория в Австралии одобрило план строительства нового пригорода Балларат-Норт в региональном городе Балларат. Он будет рассчитан на более чем 13 тысяч жителей, сообщает ABC News.

Пригород площадью 832 гектара построят на бывших сельскохозяйственных землях, которые перевели в зону городской застройки. Участок расположен недалеко от Маунт-Роуэн и Майнерс-Рест, к северу от Западного шоссе, примерно в восьми километрах от центра Балларата и в 105 километрах от Мельбурна.

Жильё, школы и парки

По данным городского совета Балларата, проект предусматривает почти 6 тысяч домов, четыре школы и районный центр. Также планируется обустроить две спортивные зоны и 7,5 гектара парковой территории.

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Балларат является третьим по численности населения региональным городом штата Виктория — там проживают 113 763 человека. Мэр города Трейси Харгривз заявила, что Балларат-Норт должен поддержать экономический рост города, создать рабочие места во время строительства и новые возможности для трудоустройства по мере развития сообщества.

Расходы на инфраструктуру

Проект Балларат-Норт определён как приоритетный в рамках жилищной программы правительства штата Виктория на 2024–2034 годы. Его должны официально опубликовать в ближайшие дни.

На транспортную, рекреационную и общественную инфраструктуру планируют направить около 164 миллионов долларов. Городской совет также сообщил, что начнёт планирование другого жилого района к северу от Камминс-роуд, где ожидается строительство ещё 2,6 тысячи домов.

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