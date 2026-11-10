Независимая комиссия по планированию штата Новый Южный Уэльс в Австралии одобрила проект ветровой электростанции Baldon, которую планируют разместить примерно в 64 километрах к юго-западу от города Хей. Комплекс будет состоять из 175 турбин высотой до 300 метров — более чем на 100 метров выше любых ветротурбин, которые сейчас работают в штате, сообщает ABC News.

Ожидаемая мощность Baldon Wind Farm составит 1400 мегаватт. Это сделает проект вторым по величине в Новом Южном Уэльсе после ветропарка Bullawah с системой накопления энергии, который одобрили в октябре. Максимальная высота турбин Baldon всего примерно на 30 метров меньше высоты Эйфелевой башни.

Возражения сообщества и условия разрешения

В ходе первоначальных общественных консультаций поступило 80 обращений, 72 из которых содержали возражения против проекта. В то же время совет округа Хей поддержал строительство. Комиссия рассмотрела обеспокоенность сообщества ростом транспортного движения, возможным загрязнением, совокупным воздействием других проектов, а также последующим демонтажем и восстановлением территории.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия одобрения предусматривают подготовку плана управления дорожным движением, модернизацию и содержание местных дорог, а также устранение ущерба, связанного с реализацией проекта. Девелопер также должен разработать и выполнять план демонтажа ветропарка и рекультивации территории.

Подключение к сети

Baldon Wind Farm не получила права доступа к линиям электропередачи Южно-Западной зоны возобновляемой энергетики Нового Южного Уэльса, которые EnergyCo распределила в декабре 2025 года. Такие права получили четыре других проекта, в том числе Yanco Delta Wind Farm, Dinawan Energy Hub, Bullwah Wind Farm и Pottinger Wind Farm.

Из-за этого на начальном этапе станция сможет использовать лишь часть заявленной мощности. Разработчик планирует построить 45 турбин на первом этапе и подключить объект к сети через отдельную линию электропередачи 220 кВ X5 между Балраналдом и Дарлингтон-Пойнтом. Компания также допускает, что в дальнейшем будет обращаться за правами доступа к инфраструктуре этой зоны.

Читай нас в