В австралийском штате Виктория 12-летний Луи уже шесть лет страдает от нападений одной и той же сороки, которая каждую весну гнездится возле его дома. Мальчик рассказал, что птица несколько раз наносила ему травмы, а после недавнего нападения у него остались порезы. Об этом сообщает ABC News Australia.

Конфликт начался во время поездки на велосипеде

По словам Луи, сорока впервые напала на него, когда он ехал на велосипеде. Позднее мальчик ударил птицу метлой, защищаясь от нового нападения. С тех пор сорока продолжает преследовать его весной, когда возвращается гнездиться неподалеку от его дома.

По дороге в школу Луи иногда носит с собой заостренную палку, чтобы отгонять птицу, и выбирает другие маршруты. При этом сорока атакует именно его, даже когда он идет вместе с друзьями. Мальчик также пытается успокоить птицу, разговаривая с ней во время нападений.

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Луи предполагает, что сорока легко узнает его из-за рыжих волос и заметной прически. По словам школьника, птицы способны запоминать лица людей.

Сороки могут запоминать до 30 лиц

Почетный профессор Университета Гриффита Дэррил Джонс согласился, что заметная прическа делает Луи более узнаваемым для сороки. По его словам, эти птицы могут запоминать примерно до 30 лиц, а длительная враждебность к конкретному человеку для них не является необычной.

Джонс привел пример коллеги, которого после исследовательского проекта атаковала группа сорок. По словам профессора, даже после 15 лет жизни за границей птицы узнали исследователя, когда он вернулся. Джонс также заявил, что помог 20 людям прекратить конфликты с сороками с помощью осторожного подкармливания. Он отметил, что оставленные для птиц лакомства, в частности фарш или сыр, могут помочь им воспринимать человека не как угрозу, хотя кормление диких птиц является спорной практикой.

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