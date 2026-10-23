В австралийском штате Новый Южный Уэльс законодательно создан Great Koala National Park — второй по площади национальный парк штата. Его территория составит 478 тысяч гектаров между Кемпси и Графтоном на Среднем Северном побережье, сообщает ABC News.

Закон был принят после более чем 14 часов дебатов в Законодательном совете штата, который рассмотрел около 160 поправок. Парк объединит существующие национальные парки, а также более 178 тысяч гектаров государственных лесов и земель Короны. Создание Great Koala National Park было одним из предвыборных обещаний Лейбористской партии на выборах в штате в 2023 году.

Охрана лесов и видов

Министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Пенни Шарп заявила, что парк будет защищать более 100 видов флоры и фауны. По ее словам, принятие закона стало завершением многолетней кампании, оценок, консультаций и планирования.

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Природоохранник Эшли Лав, который более десяти лет выступал за создание охраняемой территории, приветствовал решение правительства защитить природные леса. В то же время он отметил, что территория парка фрагментирована, а между ее отдельными частями существуют пробелы и проблемы со связностью. Лав также заявил, что продолжит добиваться охраны других участков окружающих лесов.

Влияние на лесозаготовки

Важной предпосылкой создания парка стало одобрение федеральным правительством проекта по получению углеродных кредитов за прекращение вырубки природных лесов на территориях государственных лесов, которые войдут в состав парка. Федеральный регулятор чистой энергии зарегистрировал проект, в рамках которого для углеродной защиты определено более 117 тысяч гектаров.

В прошлом году на предлагаемой территории парка был введен мораторий на лесозаготовки и предложен пакет поддержки затронутым работникам. Президент Timber New South Wales Эндрю Герфорд заявил, что запрет постепенно сказался на предприятиях отрасли и их поставщиках. В июле Forestry Corporation of NSW объявила о сокращении более 30 рабочих мест в Коффс-Харборе из-за последствий создания парка. Правительство сообщило, что затронутые этим работники корпорации будут назначены на подходящие должности в Службе национальных парков и дикой природы.

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