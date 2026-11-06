Детский суд австралийского Перта отказал в освобождении под залог 14-летнему мальчику, которому предъявили обвинения в вооружённом ограблении при отягчающих обстоятельствах и причинении телесных повреждений после предполагаемого группового нападения на 13-летнего подростка в Элленбруке на северо-востоке города. Инцидент сняли на видео и распространили в социальных сетях, сообщает ABC News.

Обстоятельства дела

Во время слушания суду сообщили, что в воскресенье 13-летний мальчик встретился в Элленбруке с группой из шести-восьми человек. Согласно данным, озвученным в суде, во время первой стычки его били руками и ногами. Позже он вновь встретился с группой в другом месте Элленбрука, где ему, по версии следствия, угрожали ножом и били в течение пяти-десяти минут.

Суд также заслушал, что обвиняемый 14-летний мальчик якобы ударил потерпевшего ногой в лицо, из-за чего тот упал на спину. Согласно материалам слушания, подростка тащили по земле, били и заставляли говорить унизительные вещи. После нападения у него забрали футболку и свитер.

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Мальчик смог самостоятельно добраться домой, а позднее обратился в больницу Мидленда. Там у него выявили сотрясение мозга, несколько шишек на голове, синяки под глазами и ушибы верхней и нижней частей тела.

Решение суда и расследование

Мировой судья Джоанн Андретич отметила, что у 14-летнего обвиняемого ранее не было судимостей, однако предполагаемое правонарушение является чрезвычайно серьёзным, а у стороны обвинения имеется «очень сильное дело». Следующее слушание по делу назначили на конец ноября.

Полиция сообщила, что расследование продолжается, а правоохранители установили других лиц, которые могут быть причастны к инциденту. Жителей призвали не прибегать к самосуду, не угрожать местью и не публиковать имена, фотографии или персональные данные предполагаемых участников нападения.

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