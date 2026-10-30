Суд в Австралии временно заморозил банковский счет, связанный с компанией Career Boss Australia, контракт которой на предоставление работников для модернизации South Road ранее был приостановлен. Как сообщает ABC News, компания все еще ожидает выплаты около 2 млн долларов от John Holland — главного подрядчика проекта Torrens to Darlington.

Ожидаемая выплата

Адвокат Тим Кентиш, представляющий бизнесмена Роберта Каммарано, заявил в суде, что контракт по South Road был основным источником дохода Career Boss Australia. По его словам, John Holland должен осуществить окончательный платеж за уже выполненные работы, поскольку расчеты проводятся с задержкой.

Контракт Career Boss Australia был приостановлен 18 октября после сообщений о гражданском споре в Верховном суде. Каммарано утверждает в своем иске, что Джейми Браун якобы заставил его передать акции компании без его согласия, угрожая физическим вредом. В иске также говорится о предполагаемых угрозах другим акционерам. Браун еще не подал защиту, но, по данным 7News, отрицал угрозы акционерам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запрос о записи встречи

Кентиш также попросил суд истребовать запись встречи, которая, по его утверждению, находится у полиции и касается обсуждения предполагаемого завладения акциями. Представитель полиции Южной Австралии попросил отложить рассмотрение этого ходатайства, чтобы правоохранители могли оценить его объем. Судья Грэм Дарт согласился перенести рассмотрение запроса.

Дело отложили до 16 ноября. Министр полиции Майкл Браун заявил, что контракт Career Boss Australia остается приостановленным и оснований для отмены этого решения нет. По его словам, выплаты компании в настоящее время не осуществляются.

Читай нас в