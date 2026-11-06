В Австралии судебно-медицинский патологоанатом Анджей Кендзьора заявил в суде, что травмы 49-летней Фрэнсис Кроуфорд совместимы с удушением в захвате и её попытками освободиться. Её мужа Роберта Кроуфорда судят по обвинению в убийстве жены в контексте домашнего насилия; он не признал вину.

Выводы патологоанатома

Кендзьора проводил вскрытие матери троих детей, которая умерла на своём участке в Аппер-Локьере в конце июля 2024 года. Он пришёл к выводу, что она умерла вследствие травм шеи и головы. На теле женщины обнаружили от 20 до 25 повреждений шеи, рану головы длиной 16 сантиметров, а также значительные синяки на груди и подбородке.

Эксперт отметил, что ушиб верхней части груди мог быть причинён локтем или предплечьем, когда женщина пыталась освободиться. Он также согласился, что три перелома шеи могли возникнуть от значительного давления, в том числе при удушении согнутой рукой. В то же время патологоанатом подчеркнул, что не может с уверенностью поставить окончательный диагноз, а лишь оценивает, соответствуют ли повреждения различным версиям событий.

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Версия защиты

По версии Роберта Кроуфорда, он нашёл жену под садовой газонокосилкой весом более 200 килограммов после её опрокидывания. Он утверждает, что вытащил тело из-под машины, чтобы провести сердечно-лёгочную реанимацию, но несколько раз уронил его.

Как сообщает ABC News Australia, патологоанатом сказал, что ему трудно согласовать характер травм с версией об опрокидывании газонокосилки. В то же время во время перекрёстного допроса он признал, что только на основании патологоанатомических данных полностью исключить эту версию невозможно.

Прокуратура заявила присяжным, что обвиняемый мог получить более 5 млн долларов в случае смерти жены. В ходе процесса уже заслушали как минимум 20 свидетелей, а слушания, как ожидается, продлятся ещё около двух недель.

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